أستراليا تفوز ببطولة العالم للكوسبلاي في اليابان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز فريق من استراليا مؤلف من اثنان من لاعبي الكوسبلاي حيث ارتديا ملابس الساموراي المصفحة، ببطولة قمة الكوسبلاي العالمية لهذا العام والتي جرت في مدينة ناجويا بوسط اليابان يوم الأحد.

وقال عضو فريق استراليا على منصة التتويج بعد إعلان الجائزة الكبرى "لقد خارت قوانا للغاية. ونريد خلع أزياءنا في أقرب وقت ممكن".

وحل فريق الولايات المتحدة في المركز الثاني وحصل أيضا على جائزة أفضل مكياج ، بينما جاء لاعبا الكوسبلاي من فرنسا حيث قاما بأداء شخصيات من لعبة الفيديو "هايرول واريورز" في المركز الثالث.

واستغرق من اللاعبين الأمريكيين الاثنين نحو 3 آلاف ساعة من أجل إعداد أزيائهم وفقا للعبة "بلادبورن".

وحصلت اللاعبتان الألمانيتان للعبة الكوسبلاي وهما شارينا كيمورا وماريا ديك وكلاهما من ميونخ على جائزة أفضل ملابس.

وشارك في البطولة فرق من 24 دولة ومنطقة من بينها المملكة العربية السعودية والسويد وسنغافورة.

وأدى المنافسون شخصيات من القصص المصورة عند اليابانيين /مانجا/ والرسوم المتحركة والأفلام وألعاب الفيديو والبرامج التلفزيونية أثناء مشاركتهم في القمة السنوية السابعة عشرة، وهي واحدة من أكبر الفعاليات من نوعها في العالم.