الغربية تنتظر جثماني المصريين ضحايا انفجار بيروت لتشييعهما

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ينتظر أهالي مركز سمنود بمحافظة الغربية وصول جثماني المصريين ضمن ضحايا مرفأ بيروت لتشيعهما إلى مثواهما الأخير وسط مشاعر من الحزن الشديد.

وكانت سفارة مصر في لبنان قد نعت المواطن المصري علي اسماعيل السيد شحاته (مركز سمنود محافظة الغربية) الذي تبلغت السفارة بوفاته جراء الانفجار الذي وقع أمس في مرفأ بيروت.

وأعربت السفارة عن خالص تعازيها لأسرته وذويه، وقالت انه جاري اتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل الجثمان الى أرض الوطن.

بعدها، توفى الضحية الثانية إثر إصابته فى الحادث بعد وفاة المواطن المصري ابراهيم عبد المحسن السيد ابو قصبة (مركز سمنود محافظة الغربية) الذي تبلغت السفارة بوفاته جراء الانفجار.