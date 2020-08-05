أعلن السودان وقوفه وتضامنه مع حكومة وشعب لبنان؛ لاجتياز الظروف الصعبة جراء الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت، وعبرت وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مع صادق الدعوات للمصابين بعاجل الشفاء.

وفيما يلي نص البيان الصحفي – نقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»:

تتابع وزارة خارجية جمهورية السودان بقلق بالغ تداعيات الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت وأسفر عن وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، وتسبب في وقوع خسائر مادية جمة.

وتعبر وزارة الخارجية عن وقوف السودان وتضامنه الكامل مع حكومة وشعب لبنان الشقيق لاجتياز هذه الظروف الصعبة.

وتعبر عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مع صادق الدعوات للمصابين بعاجل الشفاء.

واندلع حريق كبير في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، في تصريحات صحفية صباح اليوم، ارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 100 شهيد وأكثر من أربعة آلاف جريح حتى الآن.

ومن جانبه شدد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، على انتظار نتائج التحقيقات، متعهدا بمحاسبة المسؤولين عن الحادث، مؤكدًا أن 2750 طنا من نيترات الأمونيوم، خلف انفجار مرفأ بيروت.