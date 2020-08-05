عبد الصمد: مستشفى الروم دمر بالكامل جراء الانفجار

عبد الصمد: استقبال جرحى من حادث مرفأ بيروت في قسم كورونا بمستشفى رفيق الحريري لعدم توافر أماكن

قالت وزيرة الإعلام اللبنانية والمتحدثة باسم الحكومة، منال عبد الصمد، إنه سيتم رصد جميع الأضرار الناجمة عن حادث انفجار مرفأ بيروت، وبخاصة الأضرار الأكثر جسامة، لتعويض أصحابها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أنه سيتم تأمين مساكن مؤقتة لكل الأشخاص الذين فقدوا منازلهم، لحين حل مشاكلهم.

ولفتت إلى أن مستشفى الروم دُمر بالكامل جراء الانفجار، مشيرة إلى أن بعض المرضى الذين كانوا في المستشفى حالاتهم حرجة، وتم توزيعهم على المستشفيات.

وأشارت إلى إنشاء أربعة مستشفيات لاستقبال الجرحى، لافتة إلى أن بعض الدول العربية ستزود لبنان بمستشفيات ميدانية متنقلة، للمساعدة في الأزمة.

ولفتت إلى استقبال حالات من الجرحى في قسم مصابي كورونا بمستشفى رفيق الحريري بإجراءات صحية ووقائية مشددة، لاستيعاب الجرحى بالتزامن مع عدم توافر أماكن بالمستشفيات.

وكان قد اندلع حريق كبير، مساء أمس الثلاثاء، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وأفاد وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا الحادث إلى 135 شهيدًا و80 مفقودًا ونحو أربعة آلاف جريح حتى الآن.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، بعد اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.



