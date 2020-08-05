رفع حظر التجوال في مناطق بالشطر الهندي من كشمير

أشخاص يمرون بالقرب من حطام زجاج نافذة بعد اشتباكات وقعت يوم الجمعة بين محتجين وقوات الأمن بسريناجار في صورة التقطت يوم السبت. تصوير: دانيش إسماعيل - رويترز

من المقرر أن ترفع السلطات الهندية حظر التجوال عن مناطق في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، وذلك في الوقت الذي تحيي فيه المنطقة الذكرى السنوية الأولى لتجريدها من الوضع الخاص داخل النظام الاتحادي الهندي.

وذكرت إدارة سريناجار، أكبر منطقة في الشطر الهندي لكشمير، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، أنه تم الحد من أمر سابق بفرض حظر للتجول لمدة يومين بسبب العنف المحتمل والاحتجاجات، على الفور بعد مرور اليوم الأول دون وقوع أي حوادث.

وفي خطوة مثيرة للجدل في الخامس من آب/أغسطس 2019 ، ألغت حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي، القوانين التي أعطت المنطقة ذات الأغلبية المسلمة استقلالية أكبر، بما في ذلك دستورها وعلمها وحقوق حصرية للكشميريين في امتلاك الأراضي.

كما تم تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين تديرهما الحكومة الاتحادية.

وتتنازع الهند وباكستان على إقليم كشمير، وتدير كل منهما شطرا منه.