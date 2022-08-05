الصحة: تطعيم المواطنين بـ 94 مليون جرعة لقاح كورونا حتى الآن

عبدالغفار: 38 مليون مواطن حصلوا على جرعتى اللقاح.. و7 ملايين فقط تلقوا الجرعة التنشيطية



كشف المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، حسام عبدالغفار، أن إجمالى الجرعات المستهلكة فى تطعيمات لقاح فيروس كورونا بلغت 94 مليونا و639 ألفا و971 جرعة حتى الآن، بينما بلغت عدد الجرعات المتاحة حاليا 49 مليونا و497 ألفا و579 جرعة.



وأكد عبدالغفار، لـ«الشروق»، أن عدد المطعمين بالكامل ضد فيروس كورونا ــ الحاصلين على جرعتين من اللقاح ــ بلغوا 38 مليونا و686 ألفا و868، بينما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاح 49 مليونا و555 ألفا و498 جرعة، وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية للقاح؛ 7 ملايين و271 ألفا و840 جرعة.



ولفت عبدالغفار، إلى أنه بالنسبة للفئة العمرية أقل من 18 عاما بلغ عدد المسجلين 4 ملايين و601 ألف و723، وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من هذه الفئة 4 ملايين و236 ألفا و510، بينما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 2 مليون 607 آلاف و572، مؤكدا أن التطعيم ضد الأمراض هو أنجح إجراء وقائى يمكن تنفيذه، حيث يساهم التطعيم فى تكوين أجسام مضادة بالجسم ضد المرض.



وقال إن لقاح فيروس كورونا يعمل على التحصين ضد الفيروس وتقليل فرص الإصابة، ويقلل من خطورة الأعراض فى حالة الإصابة بالعدوى، لافتا إلى ضرورة حماية المحيطين، وأبرزهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وأشار إلى أن الجهود التى بذلتها وزارة الصحة فى الأشهر الماضية أدت لزيادة معدلات التطعيم ضد الفيروس من خلال التوسع فى أماكن التطعيمات وتنفيذ حملة للتطعيمات بالمنازل «طرق الأبواب»، مما كان له دور كبير فى استقرار الوضع الوبائى والصحى فى مصر.



وأكد عبدالغفار أن مصر ملتزمة بالوقاية من الأمراض المعدية المستهدفة بالتطعيم من خلال العمل على تنفيذ استراتيجيات صحية وتطوير ومتابعة سير خطط العمل ومؤشرات البرامج المحلية من خلال التكامل بين جميع مستويات الرعاية الصحية، داعيا المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة والمزدحمة، والحرص على تلقى التطعيمات المضادة لكورونا والجرعات التنشيطية، لحماية أنفسهم والمجتمع، والحفاظ على مكتسبات الدولة لمواجهة الجائحة.