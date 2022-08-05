تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة الزمالك و الجونة التي ستقام على ملعب خالد بشارة ، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري الممتاز.
تشكيل الزمالك
حراسة المرمى: محمد عواد.
الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.
خط الوسط: محمد عبد الغني - إمام عاشور - يوسف اوباما - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو".
الهجوم: سيف الدين الجزيري.
تشكيل الجونة
عماد السيد في حراسة المرمى.
الدفاع: عمرو طارق، محمد نجيب، طارق سامي، محمد عبدالجواد.
خط الوسط: نور السيد، إسلام محارب، ناصر محمد.
الهجوم: كريم طارق، إسلام عبدالنعيم، خالد قمر.