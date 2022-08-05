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تقدم بوابة الشروق تغطية حصرية ولحظة بلحظة لمباراة الزمالك و الجونة التي ستقام على ملعب خالد بشارة ، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد عبد الغني - إمام عاشور - يوسف اوباما - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

تشكيل الجونة

عماد السيد في حراسة المرمى.

الدفاع: عمرو طارق، محمد نجيب، طارق سامي، محمد عبدالجواد.

خط الوسط: نور السيد، إسلام محارب، ناصر محمد.

الهجوم: كريم طارق، إسلام عبدالنعيم، خالد قمر.