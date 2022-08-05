كوريا الجنوبية تطلق أول مركبة قمرية مدارية

أطلقت كوريا الجنوبية مركبة قمرية للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وانطلق الصاروخ فالكون-9 من شركة سبيس إكس، الذي يحمل مركبة الفضاء الكورية لمدار القمر "باث فايندر"، في الساعة 2308 بتوقيت جرينتش يوم الخميس من محطة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية.

ومن المقرر أن تدور المركبة، التي يبلغ وزنها 678 كيلوجراما مع حد أدنى مقرر للتشغيل لمدة عام واحد، في مدار حول القمر لجمع بيانات عن سطحه. وهي تحمل ست أدوات مختلفة لإجراء دراسات عن المياه وعناصر أخرى.

ومركبة الفضاء الكورية المدارية ثمرة تعاون بين المعهد الكوري الحكومي لأبحاث الفضاء ومعاهد أخرى في كوريا الجنوبية فضلا عن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وتعمل كوريا الجنوبية على تطوير برنامج فضاء طموح. ونجحت في يونيو الماضي في إطلاق أقمار صناعية للاستخدام المدني في مدار حول الأرض للمرة الأولى باستخدام مركبة إطلاق محلية الصنع.

وكوريا الجنوبية هي إحدى الدول الموقعة على برنامج أرتيميس لاستكشاف القمر التابع لوكالة ناسا.