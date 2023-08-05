ضبط 6 محلات بقالة تصرفت في 21 ألف علبة سجائر بكوم حمادة في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي، مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموين بناحية كوم حمادة أسفرت عن ضبط 6 محلات بقالة تصرفت في 21 ألفا و550 علبة سجائر عن طريق بيعها بالسوق السوداء بعد استلام حصتهم من الشركة.

كما تمكنت الحملة من ضبط تاجرين امتنعا عن بيع السجائر وتم ضبط 690 علبة سجائر والتحفظ على المضبوطات، بالإضافة إلى ضبط محلات لبيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي، وتم ضبط 51 علبة سجائر.

وضبطت الحملة 3 تجار تموينين أغلقوا محلاتهم وتوقفوا عن صرف السلع التموينية للمواطنين في أوقات العمل الرسمية وتم اتخاذ اللازم قانونا.

كانت الحملة برئاسة وليد جعفر مفتش الرقابة التموينية بالمديرية بالاشتراك مع يوسف منصور، مفتش الرقابة بإدارة تموين كوم حمادة، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.