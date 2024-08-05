واشنطن: بعثنا برسالة إلى إيران مفادها أن التصعيد ليس في مصلحتها

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة بعثت برسالة إلى إيران، مفادها أن "التصعيد ليس في مصلحتها".

وأضاف ميلر في تصريحات أوردتها قناة االشرق الإخبارية السعودية أنه من المهم أن يتخذ جميع الأطراف خطوات في الايام المقبلة في اتجاه الامتناع عن التصعيد وتهدئة التوترات.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، بأن قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي الجنرال مايكل كوريلا، وصل إلى إسرائيل.

وأجرى كوريلا محادثات رسمية مع رئيس أركان جيش الاحنلال الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي، بالإضافة إلى "تقييم مشترك للأوضاع في القضايا الأمنية الاستراتيجية والاستعدادات المشتركة في المنطقة، كجزء من التعامل مع التهديدات في الشرق الأوسط".

وأكد جيش الاحتلال في بيان أنه سيستمر في ترسيخ علاقته مع الجيش الأمريكي، انطلاقاً من التزامه بتعزيز الاستقرار الإقليمي والتنسيق بين كلا الجيشين.

ورفعت إسرائيل حالة التأهب، وتترقب منذ أيام ردود فعل انتقامية من إيران "وحزب الله" اللبناني وحركة حماس الفلسطينية على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران الأربعاء الماضي، والقيادي العسكري البارز بـ"حزب الله" فؤاد شكر في بيروت الثلاثاء الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وبينما تبنّت تل أبيب اغتيال شكر، تلتزم الصمت حيال اغتيال هنية، وإن ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسئولية تل أبيب عن قصف مقر إقامة هنية خلال زيارته طهران.

ومرارا، هدد مسئولون إسرائيليون بشن حرب واسعة على لبنان، في حال توجيه "حزب الله" ضربة قوية إلى إسرائيل، ردا على اغتيالها قيادات في الحزب.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، يتبادل حزب الله و فصائل فلسطينية في لبنان مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا، خلفّ مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وتطالب هذه الفصائل بإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.