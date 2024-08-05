ودع المنتخب الوطني لتنس الطاولة رجال منافسات الفرق من الدور ثمن النهائي بأولمبياد باريس 2024.

وخسر منتخب مصر من منتخب الصين تايبيه المصنف السادس عالميا بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات دور الستة عشر من منافسات الفرق لتنس الطاولة.

ويقام هذا الدور بنظام best of 5 ، حيث خسر الزوجي المصري المكون من خالد عصر ويوسف عبد العزيز بنتيجة 3-2.

وفي اللقاء الثاني خسر محمد البيلي بطل الصين تايبيه بثلاثة أشواط دون رد.

وفي اللقاء الثالث خسر يوسف عبد العزيز أمام بطل الصين تايبيه بنتيجة 3-1

يذكر أنه تم استبعاد عمر عصر نجم تنس الطاولة من المشاركة في المباراة قبل انطلاقها، بعد أن قرر طبيب الفريق عدم المجازفة به وبدا فترة العلاج مباشرة في ظل الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.