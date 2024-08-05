بدء ندوة الاحتفاء بفتيات البرشا وتكريم فيلم رفعت عيني إلى السماء بالمهرجان القومي للمسرح

بدأت منذ قليل ندوة "فتيات البرشا: من مسرح الشارع بالمنيا لجائزة مهرجان كان"، التي ستعقبها تكريم للفيلم وفتيات البرشا ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، بحضور رئيس المهرجان الفنان محمد رياض، وذلك بالمجلس الأعلى للثقافة في أرض أوبرا القاهرة.

ترأس اللقاء الدكتور أحمد مجاهد، رئيس لجنة الندوات بالدورة السابعة عشرة، ورحب بصناع العمل، بمن فيهم المخرج والمنتج أيمن الأمير الذي أدار الندوة، والمخرجة والمنتجة ندي رياض، وملحن ومدرب الغناء أيمن حلمي، والمخرج المسرحي هاني طاهر، والفنان عمرو عابد، ويوستينا سمير مؤسسة فرقة بانوراما البرشا.

بانوراما البرشا هو فريق ثقافي هاوي للمسرح في محافظة المنيا بمركز ملوي بقرية البرشا. يسعى الفريق إلى تغيير الموروثات الخاطئة والممارسات الضارة ونشر الوعي الفني. كما يهدف الفريق إلى الحفاظ على التراث الشعبي من خلال تقديم الأغاني التراثية في عروض الشارع وتوفير فرص فنية للمواهب، مع التركيز على قضايا المرأة والطفل وتقليل الممارسات الضارة للنساء عبر الفنون.

يذكر أن مهرجان المسرح المصري في دورته السابعة عشرة، التي تحمل اسم دورة سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، مستمر حتى 17 أغسطس الجاري.



