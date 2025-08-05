قناة عبرية: نتنياهو يعمل على خفض التوتر بين أمريكا وروسيا

نقلت القناة الثانية العبرية عن مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباح اليوم الثلاثاء، قولها إنه يعمل على خفض التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا، بعلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو وبوتين تحدثا أمس، للمرة الثانية خلال الأسبوع الماضي، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وبحسب التقرير، فإن مكتب نتنياهو عمل بشكل مكثف مع روسيا في الأسابيع الأخيرة، في سلسلة من المحادثات، بعضها تم نشره للعلن وبعضها الآخر لا، في محاولة لتسوية عدد من القضايا، وخفض مستوى التوتر الذي نشأ بين البلدين في أعقاب الحرب في أوكرانيا وإصرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على استمرار القتال.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أفادت تقارير بأن التوترات بين الولايات المتحدة وروسيا تصاعدت، مع قرار ترامب إرسال غواصات نووية إلى المنطقة.

في الوقت نفسه، عُقدت محادثتان بين رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس بوتين. وأكد مصدران مقربان من نتنياهو أن الرئيس ترامب أُطلع على المحادثات ومضمونها.