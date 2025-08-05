سموحة يضم أحمد عوض مدافع فاركو

نجح مجلس إدارة نادي سموحة، في التعاقد مع أحمد عوض، مدافع نادي فاركو، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي التعاقد مع أحمد عوض في إطار خطة الجهاز الفني بقيادة أحمد عبدالعزيز، لتدعيم مراكز الفريق، بعدما طلب التعاقد مع قلب دفاع، ومهاجم صريح، وجناحين.

وكان سموحة قد خاض سلسلة من المباريات الودية ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد، حيث لعب الفريق السكندري 6 مواجهات، فاز خلالها على مودرن سبورت بهدفين دون رد، وتغلب على طلائع الأسطول بهدف نظيف، وتعادل مع فاركو بهدف لمثله، وفاز على سبورتنج برباعية نظيفة، بينما خسر من الإسماعيلي بهدفين لهدف، بعد مواجهة المجد السكندري.