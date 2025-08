حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن العائلات المحاصرة داخل الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور المحاصرة، تواجه خطر المجاعة.

وأوضح في بيان عبر موقعه الرسمي، أن «المدينة معزولة عن الوصول الإنساني، مما لا يترك للسكان المتبقين خيارًا سوى الاعتماد على ما تبقى من إمدادات محدودة، للبقاء على قيد الحياة».

وذكر البرنامج، أنه «لم يتمكن من إيصال المساعدات الغذائية إلى الفاشر برًا لأكثر من عام، نظرًا لإغلاق جميع الطرق المؤدية إليها».

وقال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق وجنوب إفريقيا إريك بيرديسون: «يواجه الجميع في الفاشر صراعًا يوميًا من أجل البقاء، لقد استُنفدت تمامًا آليات التكيف لدى السكان جراء أكثر من عامين من الحرب. وبدون وصول فوري ومستدام، ستُزهق أرواح».

ومع انقطاع طرق التجارة وخطوط الإمداد، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية، كالذرة والقمح، المستخدمة في صنع الخبز المسطح والعصيدة التقليدية، بنسبة تصل إلى 460% في الفاشر مقارنةً ببقية أنحاء السودان.

وأنشأت الجماعات المحلية مطابخ مجتمعية خلال الحرب لتوفير وجبات ساخنة للجوعى، لكن القليل منها فقط ما زال يعمل. وتعرضت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك الأسواق والعيادات، للهجوم.

وتشير التقارير إلى أن بعض العائلات تلجأ إلى استهلاك علف الحيوانات وبقايا الطعام للبقاء على قيد الحياة. ونوه العديد ممن تمكنوا من الفرار إلى تصاعد العنف والنهب والاعتداءات الجنسية.

وقالت كورين فلايشر، مديرة سلسلة التوريد والتوزيع في برنامج الأغذية العالمي: «لقد أحرزنا تقدمًا في ظل ظروف بالغة الصعوبة. لكن لا يزال الوصول إلى مواقع رئيسية مثل الفاشر محظورًا، يجب أن تُمنح لنا المساحة الكافية للوصول إلى جميع المدنيين المحتاجين».

#Sudan: A year since famine was declared in North Darfur, families trapped inside besieged El Fasher face starvation.



Cut off by fighting, residents face a daily fight for survival.



Without immediate, sustained humanitarian access, lives will be lost.