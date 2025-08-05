فيرمينو يكشف سبب قبول عرض السد القطري

تحدث روبيرتو فيرمينو، لاعب نادي السد القطري، على انتقاله إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، معبرًا عن شعوره بتجربته الجديدة.

بدأ فيرمينو، حديثه في تصريحات مصورة، أدلى بها عبر الحساب الرسمي لنادي السد، قائلًا: "أنا سعيد جدًا لوجودي أخيرًا هنا مع هذا الفريق الكبير وهذه المجموعة المميزة من اللاعبين، أشعر وكأنني في بيتي فهناك عدد كبير من اللاعبين البرازيلين الذين رحبوا بي".

وأضاف: "حتى اللاعبون المحليون أناس طيبون والحمد لله أن أشعر بالراحة جدًا، أما من ناحية التدريبات فهي تجربة جديدة بالنسبة لي بفلسفة مختلفة، ويعجبني الحماس ومستوى اللاعبين هذه فترة إعداد مع الفريق بأكمله".

وتابع: "لنتعود على بعضنا البعض والأجواء رائعة أنا أستمتع بهذه المرحلة، وأتمنى أن نقدم أفضل ما لدينا في التحضيرات حتى نتمكن من تطبيق كل ما تعلمناه".

وزاد: "أنا هنا من أجل المساهمة بأفضل طريقة ممكنه من خلال عملي وخبرتي، لقد جئت فقط لأساعد الفريق وأكمل المسيرة طموحي وهدفي وأمنيتي أن أترك بصمة مع الفريق".