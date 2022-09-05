 محافظ الوادي الجديد يتفقد مدرسة التكنولوجيا التطبيقية ومركز الإبداع الرقمي - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يتفقد مدرسة التكنولوجيا التطبيقية ومركز الإبداع الرقمي

عمرو بحر
نشر في: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 1:02 م | آخر تحديث: الإثنين 5 سبتمبر 2022 - 1:02 م
تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، تطورات الأعمال بمقر مدرسة التكنولوجيا التطبيقية ومركز الإبداع الرقمي، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وقال الزملوط، إن الأعمال جارية لإعداد الفصول الدراسية والورشة المُلحقة، وتم توصيل كابلات الكهرباء، وجارى الانتهاء من أعمال السور والواجهات واللاند سكيب وتنجيل الفناء الخلفي للمدرسة.

وأشار إلى التنسيق بين الوحدة المحلية ومديرية التربية والتعليم لتنفيذ مبادرة زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس، في إطار توجيهات رئيس الوزراء بالتوسع في زراعة الأشجار المثمرة.

ولفت إلى تجهيز مركز الإبداع الرقمي بالمبنى الإداري الجديد، وإعداد مُقايسة بأجهزة التكييف والتبريد اللازمة، والانتهاء من أعمال اللاند سكيب والسور المحيط بالمبنى منتصف سبتمبر الجاري.


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