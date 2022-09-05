مساعدة وزير الخارجية الأمريكية تؤكد التزام واشنطن بدعم أمن واستقرار العراق

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف اليوم الاثنين التزام واشنطن بدعم أمن واستقرار العراق.

وقالت ليف - خلال اجتماعها مع الرئيس العراقي برهم صالح حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية - إن واشنطن تدعم الحوار الوطني بين كافة الاطراف السياسية لحل الأزمة العراقية.

وقد بحث الرئيس العراقي برهم صالح مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، تطورات الأوضاع الإقليمية، فيما أكدا ضرورة نزع فتيل الأزمات التي تكتنف المنطقة.

وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية تلقته وسائل إعلام رسمية عراقية، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها، والدفع بها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية وبما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب التعاون في مكافحة الإرهاب وفلوله، وتعزيز قدرات قوات الأمن العراقية وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي".