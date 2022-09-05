إصابة شاب إثر سقوطه من الطابق الخامس في أسوان

أصيب شاب إثر سقوطه من الطابق الخامس، مساء اليوم الإثنين، بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى واتخاذ اللازم.

وتلقى مرفق أسعاف أسوان، بلاغًا من أهالي منطقة الصداقة الجديدة يفيد بسقوط شاب من الطابق الخامس في ظروف غامضة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية بأسوان إلى محل البلاغ لمعاينته، وبالفحص تبين أن المصاب يدعى "علاء. ا. ه"، يبلغ من العمر ٣٥ سنة، ومصاب بجروح وكسور بالجسم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الحادث.