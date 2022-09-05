الرعاية الصحية تعلن انضمام مجمع الأقصر الطبي الدولي ضمن مستشفيات الهيئة

• التكلفة التقديرية لتطوير مجمع الأقصر الطبي الدولي تخطت المليار جنيه.. و400 سرير الطاقة الاستيعابية له



أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن انضمام مجمع الأقصر الطبي الدولي (مستشفى الأقصر الدولي سابقاً)، ضمن مستشفيات الهيئة كأكبر صرح طبي بمحافظة الأقصر، ليصل عدد المستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر إلى 6 مستشفيات تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة.



وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن تكلفة القيمة التقديرية لتطوير "مجمع الأقصر الطبي الدولي" تخطت المليار جنيه، ليصبح المجمع واحدًا من الصروح الطبية العالمية التي تمتلكها هيئة الرعاية الصحية، الذي تم إنشاءه طبقًا لكود تصميم المستشفيات ومعايير الجودة العالمية، وترتكز على مفاهيم الجودة الشاملة، لخدمة منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بجنوب الصعيد.



وأشارت إلى أن مجمع الأقصر الطبي الدولي على مساحة 50 ألف متر مربع، يحتوي على مبنى للعيادات الخارجية يضم أكثر من 20 غرفة مجهزة للعمل كعيادات تخصصية، فى كل التخصصات الطبية المقدمة وفقًا لاحتياجات أهالى محافظة الأقصر بشكل خاص، وأهالي صعيد مصر بشكل عام، إضافة إلى عدة مبان خدمية ملحقة بالمبنى الرئيسي.



ولفتت إلى أن مجمع الأقصر الطبي الدولي يشتمل على المبنى الرئيسي الذي يشتمل على عدة أقسام (الطوارئ، الحروق، الأشعة، العمليات، الولادة، الحضانات، الأورام، المعامل، المناظير، العناية المركزة، الإقامة الداخلية للمرضى، زراعة النخاع، الحالات الحرجة)، فيما يضم مجمع الأقصر الطبي الدولي مباني ملحقة بالمبنى الرئيسي وهي (المبنى الإداري، العيادات الخارجية، بنك الدم الإقليمي، مبني عيادات الرمد، مبني الغسيل الكلوي).



وتابعت أنه تم تشغيل مركز العيون بمجمع الأقصر الطبي الدولي (قسم عيادات الرمد)، الذي يضم أكثر من 12 غرفة متخصصة ومجهزة بأحدث الأجهزة لفحص وتشخيص جميع أمراض الرمد والعيون، وجاري تجهيز جناح خاص لعمليات العيون.



وأضافت أنه مع انتهاء الأعمال الإنشائية بمجمع الأقصر الطبي الدولي، فمن المقرر أن تتخطى الطاقة الاستيعابية للمجمع أكثر من 400 سرير، شاملة أسرة الأقسام الداخلي، الغسيل الكلوي، الحضانات، العمليات، العناية المركزة الكبرى والمتوسطة والصغرى، التحضير والإفاقة بعد العمليات.



ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، يبلغ عددها 59 مركزًا ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 6 مستشفيات، تم تجهيزها على أعلى مستوى لتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة على الوجه الأكمل، فيما تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر المليون مواطن، حتى الآن.



ولفت فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، إلى أنه يتم حاليا العمل على الانتهاء من الأعمال الإنشائية والتطويرية للمبنى الرئيسي ومبنى الأجنحة الفندقية، وذلك لاكتمال جميع خدمات المجمع الطبي الدولي، منوهًا بأنه يمكن للمواطنين الكشف بالعيادات الخارجية بمجمع الأقصر الطبي الدولي عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.



وأشار إلى أنه يتم استقبال حالات الغسيل الكلوي على مدار 24 ساعة على مستوى عال من جودة الخدمات الطبية والتمريضية والفندقية لتوفير جميع سبل الراحة للمرضى خلال جلسات الغسيل.