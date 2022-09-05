وافق مكتب مفوض حماية البيانات - المسؤول عن تنظيم خصوصية البيانات في أيرلندا - على فرض غرامة قياسية قدرها 405 ملايين يورو (أي ما يعادل 402 مليون دولار أمريكي) ضد شبكة التواصل الاجتماعي (إنستجرام) بعد التحقيق في معالجتها لبيانات الأطفال.

ونقلت قناة "آسيا نيوز" الإخبارية عن متحدث باسم المكتب قوله إن التحقيق، الذي بدأ في عام 2020، ركز على المستخدمين الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا، والذين سُمِح لهم بتشغيل حسابات تجارية؛ مما سهل نشر أرقام هواتف المستخدمين وعناوين بريدهم الإلكتروني.

وفتح مكتب مفوض البيانات أكثر من عشرة تحقيقات بشأن أعمال الشركة الأم لانستجرام وهي (ميتا بلاتفورمز)، التي شملت أيضًا منصتي فيسبوك وواتس آب.

وكان المكتب قد فرض غرامة على واتس آب العام الماضي بمبلغ قدره 225 مليون يورو لإخفاقه في الامتثال لقواعد بيانات الاتحاد الأوروبي في عام 2018.

يشار إلى أن المكتب يعتبر بمثابة لجنة حماية البيانات وهي السلطة الوطنية المستقلة المسئولة عن دعم حق الاتحاد الأوروبي الأساسي للأفراد في خصوصية البيانات من خلال إنفاذ ورصد الامتثال لتشريع حماية البيانات في أيرلندا.