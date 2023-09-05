 الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما بالمسيرات من أوكرانيا - بوابة الشروق
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الدفاعات الجوية الروسية تصد هجوما بالمسيرات من أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 - 1:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 - 1:46 م

قال مسئولون روس، إن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرات مسيرة جنوب غرب، وغرب، وشمال غرب موسكو خلال الليل.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، عبر قناته على تطبيق تليجرام، "الليلة، دمرت قوات الدفاع الجوي طائرات مسيرة في منطقتي كالوجا وإيسترا حاولت شن هجمات على موسكو".

وقال الجيش الروسي، في وقت لاحق، إنه اعترض طائرة أخرى في منطقة تفير شمال غرب موسكو.

وقال سوبيانين، إن الحطام المتساقط تسبب في أضرار بمنطقة إيسترا.

ولم يفصح سوبيانين عن مزيد من التفاصيل حول حجم الأضرار أو شدتها.

وتم إغلاق مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو في موسكو مؤقتا، وتحويل الرحلات الجوية. ولم يتمكن المطاران من استئناف العمليات إلا صباح اليوم الثلاثاء.


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