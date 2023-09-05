الرئاسة الفلسطينية: الأوضاع على وشك الانفجار جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير

حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية "على وشك الانفجار جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير".

ونبه الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان، إلى خطورة "ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسات القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية التي تُوصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير".

وحمل أبو ردينة الإدارة الأمريكية "مسؤولية عودة سياسة الاقتحامات للمدن الفلسطينية والقتل"، مطالبا واشنطن بـ "التدخل بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل وعدم الاكتفاء بسياسة التصريحات التي لا تغير شيئا على الأرض".

وأعلنت مصادر فلسطينية استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح حرجة برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمتها مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم فجر اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن شابا قضى بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس، فيما أصيب شاب آخر بجروح خطيرة بعيار ناري في الطرف العلوي الأيسر.

وبحسب الوكالة، فإن "قوات كبيرة من الجيش مدعومة بجرافتين عسكريتين داهمت مخيم نور شمس وتمركزت في حارة المحجر، واقتحمت عددا من المنازل السكنية قبل أن تدمر شارعا رئيسا وعددا من المركبات والمحال التجارية في المنطقة".

وأعلنت جماعات فلسطينية مسلحة عن خوض اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مداهمتها مخيم نور شمس.

وقال الجيش الاحتلال إن قواته فجرت عدة عبوات ناسفة عثرت عليها داخل مبان في مخيم نور شمس، كما تم العثور على متفجرات جاهزة للاستخدام ومعدات تستخدم في تصنيع العبوات وغيرها.

وشن الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات طالت اعتقال 18 فلسطينيا من مدن الخليل وجنين ورام الله وطولكرم في الضفة الغربية.