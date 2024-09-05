مصرع 3 أشقاء في سيول مكة والبحث مايزال جاريا عن شقيقهم الرابع

تسببت السيول التي شهدتها مدينة مكة المكرمة في السعودية، الأربعاء، في وفاة 3 أشخاص تم العثور على جثامينهم، بالإضافة إلى فقدان شقيقهم الرابع.



وتواصل الجهات الأمنية وفرق الإنقاذ في مكة، عمليات البحث عن الطفل المفقود الذي جرفته السيول في منطقة المغمس يوم الثلاثاء، وكان الطفل في مركبة مع والده ووالدته وثلاثة من أشقائه، عندما تعرضت العائلة للحادث المأساوي.

وأسفرت السيول القوية عن مصرع 3 من أشقاء الطفل المفقود، وتم العثور عليهم والصلاة عليهم مساء اليوم ودفنهم في مقبرة شهداء الحرم المكي.

وتعمل الجهات المعنية على مدار الساعة للعثور على الطفل، حيث تجوب فرق الإنقاذ المناطق المحيطة بموقع الحادث على أمل العثور عليه؛ رغم الظروف الصعبة والتضاريس الوعرة في المنطقة التي تعرضت لسيول شديدة، مستخدمة جميع الوسائل المتاحة والاستعانة بتقنيات الرصد الحديثة.



وكان مركز إدارة الأزمات بإمارة مكة، قد حذر من أمطار وبرد وسيول و أعاصير قمعية وشواهق مائية على محافظات المنطقة، تستمر لعدة أيام، بداية من يوم الأربعاء وحتى يوم الأحد المقبل.

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، من يوم الأربعاء حتى الأحد المقبل.

ونوهت بأن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والعاصمة المقدسة والكامل والجموم وبحرة والليث والقنفذة والخرمة وتربه ورنية والمويه، وخفيفة إلى متوسطة على محافظات جدة وخليص ورابغ.