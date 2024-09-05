تراجع معدل التضخم في تايلاند

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ارتفعت أسعار المستهلك في تايلاند خلال الشهر الماضي بأقل من التوقعات ليظل معدل التضخم أقل من النطاق المستهدف ويتراوح بين 1 و3% للشهر الثالث على التوالي نتيجة تراجع أسعار الطاقة.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة اليوم ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في تايلاند خلال أغسطس بنسبة 35ر0% سنويا مقابل 4ر0% وفقا لمتوسط توقعات 21 محللا استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.

وقال بونبونج ناياناباكورن مدير عام مكتب السياسة والاستراتيجية التجارية التايلندي في إيجاز صحفي اليوم إن انخفاض أسعار الوقود الحيوي والكهرباء عوض الزيادة في أسعار الأغذية والخضروات الطازجة نتيجة الفيضانات.

ومن المتوقع ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الحالي نتيجة ارتفاع أسعار الديزل (السولار) ونقص إمدادات الغذاء. ولكن تأثير الفيضانات سيكون على الأرجح قصير الأجل.

ومن المنتظر أيضا أن يتراوح معدل التضخم خلال الربع الأخير من العام الحالي بين 1% و5ر1% بسبب ارتفاع أسعار الديزل.

في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الشهري 07ر0% في حين كانت التوقعات 18ر0%. وبلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء 62ر0% سنويا خلال الشهر الماضي في حين كانت التوقعات 56ر0% سنويا.