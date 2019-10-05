الأهلي في مهمة مواصلة الانتصارات أمام أسوان «المتحفز»

فايلر يسعى لتحقيق الفوز السادس منذ توليه المهمة.. عودة الشيخ وديانج.. وعبد العاطي يعتمد على الهجمات المرتدة

يحل الأهلي في الثالثة مساء اليوم، السبت، ضيفا ثقيلا على أسوان في ثالث مبارياته، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدير اللقاء الحكم محمد الحنفي ويعاونه أحمد توفيق طلب وشريف عبدالله ومعهم محمد أبو خاطر حكما رابعا.

ويسعى الأهلي لمواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية وانطلاقته الجيدة في الموسم الحالي، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين في الدوري أمام سموحة والإنتاج الحربي على التوالي.

ويدخل الأهلي وهم منشي من الانتصار الكبير على الإنتاج الحربي في الجولة السابقة بأربعة أهداف دون رد، فبطل النسخة الماضية بعد تصدره لجدول الترتيب برصيد 80 نقطة، يمشي بخطى ثابتة منذ الجولة الأولى التي انتصر فيها على سموحة بهدف وحيد، ليتصدر جدول الترتيب منذ جولاته الأولى.

ويسعى فايلر، المدير الفني السويسري للأهلي، لاقتناص الثلاث نقاط لتوجيه إنذار شديد اللهجة لمنافسيه في المسابقة.

وضمت قائمة الأهلي التي أعلن عنها فايلر 23 لاعبا وهم: محمد الشناوي، شريف إكرامي، مصطفى شوبير، في حراسة المرمى، محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، في الدفاع، أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، حسام عاشور، أحمد الشيخ في الوسطـ، وجونيور أجاي، صلاح محسن، وليد أزارو، حسين الشحات، وليد سليمان، رمضان صبحي، جيرالدو، في الهجوم.

وشهدت القائمة عودة أحمد الشيخ وأليو ديانج بعد استبعادهما من مباراة الجولة الثانية أمام الإنتاج الحربي.

ويفتقد الأهلي مروان محسن مهاجم الفريق بسبب الإصابة، ولن يفتقد الفريق أي لاعب أخر بسبب الإيقاف، وسيكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة.

من المتوقع أن يبدأ المدرب رينيه فايلر بنفس الطريقة التي يعتمد عليها منذ توليه للمهمة التدريبية، حيث يعتمد السويسري كثيراً على كل من رمضان صبحي، محمد مجدي أفشة وحسين الشحات خلف جونيور أجاي على الرغم من تبنيه لمبدأ المداورة في التشكيلة لإراحة اللاعبين قدر الإمكان.

على الجانب الآخر يحتل نادي أسوان الصاعد حديثًا إلى الدوري المصري الممتاز للمركز الثاني عشر برصيد نقطة واحدة فقط، حققها من تعادله في الجولة الماضية أمام نادي مصر، رفيقة بدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، بينما قد هُزم في أولى مبارياته أمام مصر المقاصة بنتيجة (3-2)، على الرغم من تقديمهم لمستوى جيد في المباراة.

من حهته، أكد مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق أسوان، على جاهزية لاعبيه، في ظل تدعيم الفريق بلاعبين أصحاب خبرة في الدوري، بالإضافة لوجود لاعبين صغار السن يمثلون الشباب والقوة في الملعب، مشيراً إلى سعيه لتحقيق نتيجة إيجابية مع حامل اللقب.

واعتمد عبد العاطى في مران الفريق الأخير قبل مباراة اليوم على تدريب اللاعبين على الهجمات المرتدة والتصويب من خارج منطقة الجزاء وطالب اللاعبين بضرورة التركيز فى الملعب وتنفيذ التعليمات خاصة الضغط على المنافس فى ظل التألق الملحوظ لفريق الأهلى.

وواجهت مباراة الأهلي وأسوان أزمة في الساعات الماضية حيث أنها مهددة بعدم إذاعتها عبر القنوات الفضائية، وذلك حسبما قال رئيس النادي، اللواء أحمد سليمان، والذي أكد إذاعتها عبر القنوات الأرضية فقط.

وكشف أحمد سليمان عن أن هناك انفراجة كبيرة في إذاعة مباراة الأهلي "فضائيا" بعد التوصل لاتفاقات مع شركة بريزنتيشن، راعي الكرة المصرية، على بنود التعاقد.