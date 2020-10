أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيغادر مركز «والتر ريد» الطبي العسكري في السادسة والنصف من مساء اليوم.

وأضاف ترامب، في تغريدة على «تويتر»، مساء الاثنين: «شعور جيد حقا! لا تخافوا من كوفيد.. لا تدعها تسيطر على حياتك».

وتابع: «لقد طورنا تحت إدارة ترامب بعض الأدوية والمعرفة العظيمة حقا»، مختتمًا: «أشعر بتحسن مما كنت أشعر به قبل 20 عاما!».

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الجمعة الماضية، إصابته والسيدة الأولى، ميلانيا ترامب، بفيروس كورونا المستجد.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!