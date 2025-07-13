ميرو ريمو يحصل على الجائزة الكبرى في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي

حصل المخرج السلوفاكي ميرو ريمو على الكرة الكريستالية عن فيلمه الوثائقي "الأفضل أن تصاب بالجنون في البرية" في الدورة 59 لمهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي في جمهورية التشيك يوم السبت.

ويتناول فيلم ريمو قصة حياة الأخوين التوأم اللذين يعيشان في مزرعة معزولة في غابة بوهيميا التشيكية بالقرب من الحدود الألمانية.

وتحمل الجائزة الكبرى للمهرجان جائزة نقدية قدرها 25ألف يورو (29 ألف دولار).

وتضمن برنامج فعالية هذا العام مشاركة أكثر من 130 فيلما روائيا طويلا ووثائقيا.

ويعد المهرجان، الذي تأسس عام 1946، أحد أقدم المهرجانات السينمائية في العالم، وكان يقام في الأصل بالتناوب مع نظيره في موسكو.

ويجذب المهرجان عشرات الآلاف من الزوار كل عام إلى مدينة المنتجع كارلوفي فاري في غرب جمهورية التشيك.

ومن بين زوار هذا العام نجم هوليوود مايكل دوجلاس، الذي قدم نسخة مرممة من الفيلم الكلاسيكي "طار فوق عش الوقواق" الذي شارك في إنتاجه. وقد تسلم كرة كريستالية كبديل لجائزة حصل عليها عام 1998 - والتي كانت في ذلك الوقت عبارة عن رقاقة مستديرة نموذجية من كارلوفي فاري.

كما حصل الممثل السويدي ستيلان سكارسجارد، المعروف بفيلم الدراما "جود ويل هانتنج" وفيلم الخيال العلمي "دون"، على كرة كريستالية في حفل ختام المهرجان لمساهمته المتميزة في السينما العالمية.