السعودية: سهم أرامكو يسجل أعلى سعر منذ سبتمبر 2020

سجل سهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، المدرج ضمن قطاع الطاقة، بالسوق السعودية اليوم الثلاثاء، أعلى سعر منذ سبتمبر 2020، ليبلغ 37.05 ريال.

ويتداول السهم خلال جلسة اليوم على ارتفاع بنسبة 2%، وبتداولات تجاوزت الـ8 ملايين سهم، حتى الآن وفقا لموقع "أرقام".

يشار إلى أن مجموعة "أوبك بلس" قررت أمس تثبيت سياسة إنتاج النفط دون تغيير خلال شهر نوفمبر المقبل، مع استمرار قوة الطلب على الخام عالمياً، وسجل خام برنت أعلى مستوياته في 3 سنوات عند 81.26 دولار للبرميل.

وشهدت السوق السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، تنفيذ 126 صفقة خاصة في سوق الصكوك والسندات بقيمة إجمالية بلغت 23.89 مليار ريال.