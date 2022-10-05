 روسيا: قرار «أوبك بلس» خفض إنتاج النفط مرتبط بإعادة توازن السوق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا: قرار «أوبك بلس» خفض إنتاج النفط مرتبط بإعادة توازن السوق

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 8:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 8:44 م

صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك، بأن قرار الدول الأعضاء في تحالف "أوبك بلاس" بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل في اليوم، هو قرار مرتبط بحاجة السوق إلى إعادة توازنه وعلامات الركود الظاهرة في الاقتصاد العالمي.

وأضاف المسئول الروسي -في تصريحات تلفزيونية نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الأربعاء- أن القرار متربط بالاضطرابات وعدم اليقين التي تسود السوق، خاصة خلال فصل الشتاء، عند انخفاض الطلب وحاجة العرض إلى إعادة التعديل.

جدير بالذكر أن دول التحالف وافقت في اجتماعها اليوم على خفض إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا، على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لضخ المزيد من النفط.

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