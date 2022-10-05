الكويت: إعادة تعيين أحمد النواف رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة

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أعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الأربعاء، إعادة تعيين نجل أمير الكويت الأكبر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء للمرة الثانية.

واستقالت الحكومة الكويتية الأسبوع الماضي عقب انتخابات البرلمان.

وينص الدستور الكويتي على استقالة الحكومة عقب إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية على أن تتشكل الحكومة قبل الجلسة الافتتاحية للبرلمان.

كانت الحكومة الأولى للشيخ احمد النواف قد تشكلت في 24 يوليو الماضي، وهي أول حكومة له عقب استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح على خلفية استجوابه من البرلمان.

كان الشيخ أحمد النواف قد عين وزيرا للداخلية في آخر حكومة للشيخ صباح الخالد الحمد الصباح منذ عدة أشهر.

وشغل الفريق أول الشيخ أحمد النواف منصب وكيل لوزارة الداخلية ثم محافظا لحولي ثم وزيرًا للداخلية.