أوكرانيا: 51 قتيلا بقصف روسي على خاركيف

قال مسئولون أوكرانيون، إن صاروخا روسيا استهدف مقهى ومتجرا في قرية في شمال شرق البلاد، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 51 على الأقل لدى تجمعهم في مراسم لتأبين من رحلوا من ذويهم.

وأوضح حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، أن مقهى ومتجرا تعرضا للاستهداف، بعد ظهر اليوم الخميس، في قرية هروزا بمنطقة كوبيانسك في خاركيف وتحولا إلى حطام وأنقاض، مضيفا أن كثيرا من المدنيين كانوا هناك وقتها، بحسب وكالة "رويترز".

من جهته، قال وزير الداخلية الأوكراني، إيهور كليمينكو، إن سكان القرية الصغيرة الذين يبلغ عددهم نحو 330 كانوا يقيمون مراسم تأبين في المقهى حينما تعرض للهجوم.

وأضاف كليمينكو للتلفزيون الأوكراني: "حضر هذ التجمع أفراد من كل أسرة ومن كل منزل. هذه مأساة مروعة".

ونُقل سبعة مصابين إلى المستشفى أيضاً بعد الهجوم الذي بدا أنه أكثر هجمات روسيا على منطقة سكنية تدميرا منذ أسابيع.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي يحضر قمة للزعماء الأوروبيين في إسبانيا: "ينبغي إيقاف الإرهاب الروسي"، على حد قوله.

وأضاف زيلينسكي، في منشور على تطبيق "تليجرام": "نحن الآن نتحدث مع زعماء أوروبيين، بالتحديد حول تعزيز دفاعنا الجوي وحول تعزيز جنودنا وحول توفير حماية لبلادنا من الإرهاب".

في سياق متصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن أوكرانيا خسرت أكثر من 90 ألف جندي منذ بدء هجومها المضاد في أوائل يونيو، ذاكرا أن كييف خسرت أيضا 557 دبابة ونحو 1900 مركبة مدرعة.