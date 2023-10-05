إنتر ميامي يتلقى هزيمة ثقيلة بالدوري الأمريكي في غياب ميسي

تلقى نادي إنتر ميامي هزيمة ثقيلة أمام شيكاغو فاير بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الأمريكي.

واستمر غياب ميسي عن المشاركة مع الفريق بسبب تعرضه لإصابة عضلية والتي أبعدته عن المشاركة مع إنتر ميامي للمباراة الرابعة على التوالي.

وتراجع إنتر ميامي للمركز قبل الأخير في ترتيب القسم الشرقي من الدوري الأمريكي برصيد 33 نقطة، ويبتعد عن المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية بـ5 نقاط قبل 3 جولات على نهاية الدور التمهيدي.

وكان ميسي قد طالب بالتغيير خلال مباراة تورونتو يوم 20 سبتمبر الماضي، ولم يلعب ديربي فلوريدا أمام أورلاندو سيتي، 24 أيلول الماضي، ولا نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة الذي خسره إنتر ميامي أمام هيوستن دينامو (1-2).