رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام: من إشكاليات عملية الدمج وجود تقارير طبية لا تتطابق أحيانًا مع حالة الطفل

قالت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، إن وزارة التربية والتعليم تتعامل بشكل إيجابي وسريع مع أي طفل لديه مشكلة، مشيرة إلى أن الوزارة لديها من التشريعات ما يسمح بذلك.

وأشارت "عبد السلام" عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، اليوم الأحد، إلى أن الوزارة أصدرت الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2024، الذي يلزم المدارس الخاصة بقبول نسبة 5% فوق الكثافة المقررة للطلاب المدمجين دون قيد أو شرط، مضيفة أنه في حال تقدم ولي الأمر بشكوى رسمية، فإن الوزارة لديها من التشريعات ما يلزم المدرسة بتنفيذ ذلك.

وأضافت أن قانون حقوق ذوي الإعاقة الصادر عام 2018 يمنح الوزارة الحق في إنذار المدرسة الخاصة، وفي حال عدم استجابتها للإنذار يمكن سحب ترخيص المدرسة، موضحة أن ذلك ينطبق في حالة ثبوت أن سبب رفض المدرسة للطفل هو الإعاقة بشكل حقيقي.

وأكدت على أن هناك فرقًا بين العمر العقلي والعمر الزمني للطفل، موضحة أنه في بعض الحالات قد يتقدم ولي الأمر لإلحاق طفل يبلغ من العمر 4 سنوات بالمدرسة، بينما توضح التقارير الطبية أن عمره العقلي يعادل سنة واحدة وهو ما قد يمثل سببًا لعدم ملاءمة الطفل للمرحلة التعليمية، وليس بالضرورة أن يكون سبب الرفض هو وجود الإعاقة.

وتابعت أن قصة الدمج في مصر بدأت عام 2011، إلا أنه في ذلك الوقت لم تكن هناك آلية واضحة لتطبيق القرار الوزاري الخاص بالدمج.

واستكملت أن الوزارة بدأت منذ عام 2015 في إصدار تشريعات واضحة لتنظيم عملية الدمج، وتدريب المعلمين، مشددة على أن الدمج يكون للأطفال الذين يستحقونه، وليس كل الحالات يمكن دمجها.

ولفتت إلى أن من الإشكاليات التي تواجه عملية الدمج وجود تقارير طبية لا تتطابق أحيانًا مع الحالة الفعلية التي يكون عليها الطفل، وهو ما قد يؤثر على تحديد مدى ملاءمة الدمج للحالة.