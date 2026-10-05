مجلس الوزراء: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي لـ 6 أشهر على الأقل

قال المستشار محمد عادل المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع وزراء المالية، والتموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، وعدد من المسئولين، عُقد للاطمئنان على مخزون السلع الاستراتيجية والأساسية، وتأمين الاحتياجات المطلوبة للفترة المقبلة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الأحد، توافر مخزون كاف من هذه السلع يصل إلى 6 أشهر على الأقل، معلقًا: «لا يوجد أي قلق من مخزون السلع الاستراتيجية نهائيًا».

وأوضح أن رئيس الوزراء وجّه الوزارات المعنية خلال الاجتماع بضرورة التأكيد على توافر السلع وضبط الأسعار ومراقبتها، معقبًا: «في نهاية الأمر فيه سوق حر به منافسة وعرض وطلب».

وأشار إلى أن الحكومة تتدخل من خلال عدد من الآليات، تشمل المنافذ والمعارض السلعية التابعة لها، والمعارض الموسمية ومعارض اليوم الواحد، وغيرها.

وسبق أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة موقف زيادة مخزون السلع الاستراتيجية واستقرار الأسواق؟

وأكد مدبولي أن توفير السلع الاستراتيجية والأساسية وتأمين احتياطيات آمنة منها يمثل أولوية للحكومة، مشددًا على أهمية تنسيق الجهود وتسخير الموارد اللازمة لتكوين مخزونات كافية لفترات طويلة، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين، خاصة في ظل التطورات الإقليمية والعالمية.

واستعرض الاجتماع جهود وزارات التموين والزراعة والمالية والتخطيط وجهاز «مستقبل مصر» لتعزيز أرصدة السلع الحيوية، وفي مقدمتها القمح والزيوت والسكر واللحوم والدواجن والمحاصيل التعاقدية والاستراتيجية، إلى جانب متابعة التدفقات المالية واللوجستية اللازمة لضمان انتظام التوريدات واستدامة سلاسل الإمداد.

كما تناول الاجتماع خطط التوسع في المنافذ والمعارض السلعية الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا والقرى والنجوع، مع تكثيف المتابعة اليومية للأسواق ورصد حركة تداول السلع والأسعار، والتأكد من توافر المعروض بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين.