محافظ بورسعيد يقرر تغريم شركة النظافة نصف مليون جنيه بسبب تدني مستوى الأداء

استدعى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مسؤولي شركة النظافة، اليوم الاثنين، وأعرب عن استيائه من مستوى النظافة في عدد من المناطق، في ضوء ما تم رصده من ملاحظات خلال الجولة الميدانية، مؤكدًا ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق المستهدف من أعمال النظافة.

وبحسب بيان إعلامي، وجه محافظ بورسعيد بتوقيع غرامة مالية قدرها نصف مليون جنيه على شركة النظافة، نتيجة الملاحظات التي تم رصدها بشأن مستوى النظافة في عدد من المناطق، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعدلات الأداء المحددة، وعدم السماح بأي تقصير في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما شدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بصورة مستمرة، مع زيادة معدلات المرور والمتابعة الميدانية، وسرعة التعامل مع أي تجمعات للمخلفات، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والمناطق السكنية.

وأكد محافظ بورسعيد أن أعمال النظافة تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، موجهًا مسؤولي الشركة بضرورة تلافي كافة الملاحظات التي تم رصدها خلال جولة اليوم، وتحسين مستوى الأداء والالتزام الكامل بمعدلات النظافة المطلوبة، مع استمرار المتابعة والمحاسبة لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطنين.