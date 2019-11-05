قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، تعليقًا على النظام الجديد الذي أطلقته وزيرة الصحة لتكليف الأطباء تحت مسمى «طبيب مكلف متدرب للزمالة المصرية»، إن جموع الأطباء فوجئت بوجود التكليف الجديد، معقبًا: «شيء غير مقبول نهائيًا».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء الاثنين، أنه «من الواجب عرض أي قرار على الأطباء أو النقابة قبل طرحه»، لافتًا إلى أن «النقابة ليس لديها أي مشكلة تجاه أي قرار يعمل على مساعدة الأطباء في التطور العلمي والاجتماعي»، على حد ذكره.

وأشار إلى أنه – وفقًا للتكليف الجديد – فإن أعداد الأطباء بمستشفيات الزمالة ستتراوح ما بين 8000 إلى عشرة آلاف طبيب، متسائلًا: «هل المستشفيات مؤهلة لاستيعاب هذا العدد من الأطباء؟ وهل هناك مدربين كافين للإشراف على تدريبهم؟».

وأوضح أن أحد المشاكل الخاصة بالقرار تحديده لذهاب 75% من الأطباء إلى المستشفيات، و25% إلى الوحدات الصحية، والذي سيتسبب في إحداث عجز بالوحدات الصحية، إضافة إلى عدم المقدرة على تحديد موقف الطبيب إذا لم يجد التخصص الخاص به.

ولفت إلى إرسال النقابة طلب لعقد لقاء مع الوزيرة من أجل الرد على الأطباء، منوهًا بأن تطبيق هذا القرار سيؤثر على المنظومة الصحية، وضرورة طرحه للنقاش.