تنطلق غدا السبت، فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السادسة برئاسة المخرج مازن الغرباوي بمدينة شرم الشيخ، حتى 11 نوفمبر الجاري، برئاسة النجمة سميحة أيوب، والفنان محمد صبحي رئيسًا للجنة العليا.

وقال المخرج مازن الغرباوى، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، إن إدارة المهرجان تقوم باستقبال الوفود المشاركة في المهرجان من جميع الدول العربية والأوربية، لتسكينهم استعدادًا لافتتاح فعاليات المهرجان غدًا، بحضور ورعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح رئيس المهرجان في تصريح لـ "الشروق" اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن تضمن فعاليات المهرجان 3 ورش مسرحية في فنون المسرح المختلفة وهم: ورشة لإعداد الممثل بعنوان "الجسد المقدس" ويقدمها الدكتور فريد النقراشي، ورشة الكتابة المسرحية بعنوان "فنون صناعة الكوميديا فى كتابة فن المسرح"، ويقدمها الكاتب الكبير نادر صلاح الدين، أما الورشة الثالثة فهي في المسرح الغنائي للفنان اليوناني بافلوس كافورس.

وأشار إلى أن القائمة القصيرة للعروض المرشحة للتصفية النهائية بمسابقات المهرجان الثلاثة، تتضمن 23 عرضًا من العروض الكبرى والعالمية، منها "ملحمة السويس" من مصر، و The last flowers من ايطاليا، و"دون كيشوت" من مصر، و August من المجر، و"ربع وقت" من تونس، و"السقوط من نص دافئ" من السعودية، و"هدوء تام" من البحرين، و"المتجول" من مصر، وTram 23:11 من بولندا وأمريكا وإنجلترا، و"أحداث لا تمت للواقع بصلة" من مصر، و"صالح للحياة" من سلطنة عمان، و Pirosmani من جورجيا، و"رصد خان" من مصر، و"تراتيل ثورة نساء" من الأردن، و"بوق إسرافيل" من العراق، و"مرساه في محيط هستيري" من مصر، و"مجرد بورتريه" من سلطنة عمان، وRefres من العراق، و"غرناطة" من مصر، و"طروف من عام 71" من تونس، و"لا حقيقة عن بوابة راشمون" من مصر، و Bukowski من أرمينيا، و"سالب صفر" من مصر.

وأوضح أن قائمة مسابقة المونودراما ضمت 15 عرضًا هم: "اس تكعيب" من الكويت، و'الزبال" من مصر، و"زيارة ذات مساء" من ليبيا، وApnea من إسبانيا، و "وراء الشمس" من تونس، ومن إسبانيا Mundo Gris، ومن رومانيا dont revenge us، ومن أوكرانيا why do not people، و"التخلص من البقع" من مصر، و Woman fish من المكسيك، و Vissh من أمريكا، و "المصنع" من مصر، و "وما ملكت" من تونس، و"وجود" من البحرين، و"ثورة الأوتار" من الجزائر.

وعن قائمة مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، أكد رئيس المهرجان أنها تضم 14 عرضًا، وهم : "الجار" من الجزائر، و"خدامة" من تونس، و"اه - كارميلا" من مصر، و Medea من جورجيا، و"اعترافات زوجية" من مصر، و"صخب بلا صوت" من السعودية، و"ماشي ساهل" من المغرب، وThe glue glue show من مصر، و Khalsa college Amritsar bhangra من الهند، و"المسلخ" من فلسطين، و"بلا حدود" من العراق، و"دوشة دوشة" من مصر، و"البجعات" من تونس، و"مسيرة فى الغابة" من مصر.