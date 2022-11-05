إيران تعترف بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار

اعترفت إيران، اليوم السبت، بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار، حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن الجمهورية الإسلامية زودت موسكو بعدد محدود من الطائرات بدون طيار، قبل الحرب في أوكرانيا، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "إرنا".

غير أن وزير الخارجية نفى إرسال المزيد من الأسلحة، منذ بدء الحرب، في أواخر فبراير الماضي ولا إمداد طهران بصواريخ منذ ذلك الحين.

وانتقدت كييف والحكومة الأمريكية مؤخرا استخدام طائرات بدون طيار "كاميكازي" من إيران في الحرب على أوكرانيا.

وكانت تقارير قد ذكرت أن طهران أرسلت أفرادا عسكريين إلى شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا، لتدريب الروس، على كيفية استخدام طائرات بدون طيار وتقديم مساعدة تقنية.

وحتى الآن، نفت طهران ذلك.

وقبل أسبوع، ذكر عبد اللهيان أنه مستعد لعقد اجتماعات ثنائية مع أوكرانيا، لبحث مزاعم باستخدام روسيا طائرات إيرانية بدون طيار، في الحرب الأوكرانية.