وزير خارجية الكويت يؤكد أهمية حشد الجهود لوقف الحرب في غزة

تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من نظيره الأردني أيمن الصفدي حيث أطلع الشيخ سالم الصباح على مجريات اجتماع عمان التنسيقي لوزراء خارجية كل من الأردن ومصر والسعودية والإمارات وقطر وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سياق الجهود المشتركة لوقف "الجرم" الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وما تسببه من كارثة إنسانية دامية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح اطلع من نظيره الأردني على ما تم خلال الاجتماع المشترك الذي عقد مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وتم خلال الاتصال التأكيد على الموقف العربي الداعي للوقف الفوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل لقطاع غزة.

وثمن الشيخ سالم الصباح الدور الفاعل الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية في إطار تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، مؤكدا خلال الاتصال على أهمية حشد كافة الجهود الدولية لوقف هذه الحرب والحد من تداعياتها وإيجاد أنجح السبل لإنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها.

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل شن هجمات برية وجوية على قطاع غزة ردا على عملية طوفان الأقصى التي اطلقتها حماس التي تحكم القطاع في السابع من الشهر الماضي وشملت هجمات صاروخية واقتحامات لبلدات إسرائيلية واحتجاز رهائن تم اقتيادهم إلى القطاع.