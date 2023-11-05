الجامعة العربية عن تحريض وزير إسرائيلي لإلقاء قنبلة نووية على غزة: جنون يخرج عن نطاق العقل

وصف السفير جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الذي دعا لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، بأنه دعوات جنونية.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، إنّ تصريحات الوزير الإسرائيلي تخرج عن نطاق العقل قبل أن تخرج عن نطاق الإنسانية أو المبادئ السياسية.



وأضاف أن هذه التصريحات هي محض هذيان، موضحا أنّ وجود مثل هذا الشخص في تركيبة الحكومة الإسرائيلية يكشف أمام العالم طبيعة هذه الحكومة اليمنية المتطرفة التي تعتبر الأكثر تطرفا في تاريخ الحكومات الإسرائيلية، وهي المسئولة عن الوضع الراهن.



وأشار إلى أنّ موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تصريحات عميحاي إلياهو لا ترقى لمستوى هذا الهذيان، موضحا أنّ كل هذا الأمر يكشف طبيعة الحكومة في حد ذاته.



ولفت إلى أنّ عميحاي إلياهو ليس عضوا في المجموعة التي تتخذ القرار الأمني كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت، لكنّه يظل أيضا وزيرا في الحكومة التي تشن على قطاع غزة.



وكان إلياهو قد دعا لإلقاء قنبلة ذرية على غزة، ما دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إيقاف عمله ضمن اجتماعات الحكومة.



ففي معرض رده على سؤال في مقابلة مع راديو «كول بيراما»، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة، قال إلياهو: «هذا أحد الاحتمالات».