 روسيا ترسل 60 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا ترسل 60 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة

موسكو - د ب أ
نشر في: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 11:20 ص | آخر تحديث: الأحد 5 نوفمبر 2023 - 11:20 ص

ستقوم طائرتان خاصتان تابعتان لوزارة الطوارئ الروسية بتسليم 60 طنا من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية ومنتجات النظافة الشخصية، إلى سكان قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة تليجرام التابعة للوزارة.

وجاء في البيان، أن "طائرتين خاصتين تابعتين لوزارة الطوارئ الروسية ستقومان بتسليم 60 طنا من البضائع الإنسانية لسكان قطاع غزة: مواد غذائية، ومراتب، ووسائد، ومنتجات نظافة شخصية"، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

يُشار إلى أن الطائرة "إيل-76" ​​التابعة لوزارة الطوارئ الروسية أقلعت من مطار جروزني الدولي متجهة إلى مصر، وسيقوم ممثلو جمعية الهلال الأحمر المصري بإعادة توجيه المساعدات الإنسانية المستلمة إلى سكان قطاع غزة.


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