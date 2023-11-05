المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف القاعدة الأمريكية تل بيدر في سوريا بالمسيرات

أعلنت «المقاومة الإسلامية في العراق»، اليوم الأحد، استهداف القاعدة الأمريكية «تل بيدر» غرب الحسكة شمال شرق سوريا بالمسيرات.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، جاء في بيان الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية: «استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة تل بيدر غرب مدينة الحسكة السورية، بالطيران المسير، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر».

وتتواصل الاستهدافات التي تطال الوجود الأمريكي في سوريا وعند الحدود العراقية السورية، والتي أصبحت أكثر تواترا في الآونة الأخيرة، عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت الأمريكية في العراق وسوريا، على حد سواء.

ويوم الجمعة، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها ستبدأ من الأسبوع القادم بمرحلة جديدة تستهدف فيها قواعد أعدائها بشكل أوسع وأشد.

وقالت في بيان لها: «نصرة لأهلنا في فلسطين، وثأرا للشهداء، سنبدأ الأسبوع المقبل، مرحلة جديدة في مواجهة الأعداء، وستكون أشد وأوسع على قواعده في المنطقة».

من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن العسكريين الأمريكيين في سوريا والعراق تعرضوا للهجمات 23 مرة، خلال الـ13 يوما الأخيرة.

وأشارت إلى أن الهجمات نفذت بواسطة الطائرات المسيرة والصواريخ، مضيفة أن الكثير من تلك الهجمات تصدت لها القوات الأمريكية بنجاح.