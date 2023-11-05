السيدة الأولى بإندونيسيا تدعو إلى وضع حد فوري للعنف في فلسطين

دعت السيدة الأولى في إندونيسيا إريانا جوكو ويدودو، وأعضاء في "منظمة قانون التضامن" التابعة لمجلس الوزراء الإندونيسي، إلى وضع حد فوري للعنف في فلسطين.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الاندونيسية عن إريانا قولها اليوم الأحد، في مقطع فيديو تم تحميله على قناة "أمانة الرئاسة الإندونيسية" على موقع يوتيوب: "آمل بشدة أن ينتهي العنف، وأن تنتهي الحرب، وأن يكون من الممكن الوصول إلى المساعدات الإنسانية. دعونا نساعد سويا إخواننا وأخواتنا في فلسطين".

وأشارت السيدة الأولى إلى أن هناك العديد من الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في غزة، ومن بينهم أطفال ونساء، وأغلبهم من المدنيين الأبرياء. وقالت إن العيش في غزة يصير أكثر صعوبة، لأن الوصول إلى المياه النظيفة والكهرباء والغذاء، محدود للغاية.

وأضافت: "كامرأة وكأم، أنا محطمة لرؤية هذا الوضع. فأنا لا أستطيع أن أتخيل كم معاناة الأطفال الأبرياء الذين يتعين عليهم مواجهة هذا الواقع القاسي".