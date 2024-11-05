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أكد جيمس بيرس، الصحفي ومراسل قناة ليفربول الإنجليزي، أنه يوجد مفاوضات بين محمد صلاح وليفربول حول ملف تجديد تعاقده.

أضاف في تصريحات عبر برنامج «رقم 10» على «القناة الأولى»:" هناك مفاوضات مستمرة للاتفاق علي استمرار محمد صلاح موسمين أو ثلاثة مع الريدز".

تابع:" هناك فترة قد تمتد الي بعد الكريسماس من أجل حسم ملف تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول".

أشار:" المفاوضات معقدة قليلا وما أعلمه ان ملاك ليفربول يرغبون في تقديم عقود قليلة للاعبين وهو ما بعد أمر مخالف لما كان يحدث في وقت سابق ومن ثم تبقي المفاوضات مستمرة".

أوضح:" المفاوضات حاليا تدور حول المقابل المالي الذي يريده محمد صلاح وأيضا المدة الزمنية الخاصة بالعقد الجديد".

شدد:" صلاح لديه عروض سعودية مغرية ولكن سيكون من المخجل إن ينتقل صلاح من ليفربول الي الدوري السعودي وأرى أنه أمر سيئ للاعب المصري، فكرة رحيل صلاح عن ليفربول من أجل الانتقال إلى الدوري السعودي أمر غير جيد بالنسبة للاعب".

واصل جيمس بيرس:" محمد صلاح لديه مطالب مالية وأيضا رغبة في تحديد مدة ما خاصة بالعقد وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر".

أشار الصحفي الإنجليزي:" محمد صلاح أفضل من لعب بقميص ليفربول على مدار التاريخ وتخطي جميع التوقعات تجاه ما يقدمه مع الريدز".

تابع:" لا نعرف ماذا يريد محمد صلاح حتى الآن ونحن في انتظار خطوة جديدة في المفاوضات بين اللاعب وليفربول".

أكد جيمس بيرس:" محمد صلاح يفتخر بما قدمه مع النادي الإنجليزي من إنجازات ومسيرة ناجحة وما قام بنشره عبر صفحاته هو مجرد تأكيد على ارتباطه بما قدمه مع الريدز ولا يمكن تفسيرها برغبته في إعلان الرحيل".

واصل:" لا أستطيع تحمل رؤية محمد صلاح في نادي إنجليزي آخر بخلاف ليفربول.. هو بطل ليفربول حاليا.. صلاح صنع مجدا كبيرا مع ليفربول ومغادرته إلي نادي إنجليزي آخر سيكون أمر صعب".

أكمل:" أعتقد أن باريس سان جيرمان بعيدا عن حسابات محمد صلاح وأرى أن انتقاله إلي دوري أقل تنافسية من الدوري الإنجليزي سيكون أمرا صعبا".

أتم:" صلاح سيفضل البقاء في ليفربول بحثا عن تحقيق مزيد من النجاحات والارقام القياسية مع الريدز".