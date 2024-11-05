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أجرت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، العديد من الاتصالات الهاتفية بالناخبين؛ أثناء تواجدها بمقر اللجنة الوطنية الديمقراطية في واشنطن العاصمة.

وأوصت هاريس الناخبين، بالخروج للتصويت؛ وسُمعت وهي تقول لأحد المتصلين: "أنا بخير.. أردت الاتصال بك والاطمئنان أنك تعرف مكان تصويتك".

ووفقًا لـCNN؛ ذكرت أنها قالت للناخبين أثناء المكالمات الهاتفية: "شكرًا جزيلاً لكم وشكراً لكم على نشاطكم في المشاركة في هذه العملية المهمة للغاية وهذا الأساس لديمقراطيتنا... لا يمكننا القيام بذلك بدون أشخاص مثلكم".

وفي مكالمات هاتفية أخرى؛ طالبت المصوتين بتذكير بعضهم البعض؛ بقوة أصواتهم وأهمية العملية الانتخابية.

ويترقب العالم نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024؛ بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ونظيرها الديمقراطي الرئيس السابق دونالد ترامب؛ وتتجه الأنظار صوب 7 ولايات متأرجحة أساسية في تحديد نتيجة السباق الرئاسي.

تشمل هذه الولايات الرئيسية بنسلفانيا (19 صوتا انتخابيا)، وكارولينا الشمالية (16)، وجورجيا (16)، وميشيغان (15)، وأريزونا (11)، وويسكونسن (10)، ونيفادا (6)، بإجمالي 93 صوتا للهيئة الانتخابية.

يحتاج المرشح إلى 270 صوتا على الأقل من أصل 538 صوتا انتخابيا للفوز في الانتخابات.

سينتهي الاقتراع في هذه الولايات بين الساعة 19:00 و22:00 بالتوقيت الشرقي (من 00:00 إلى 03:00 بتوقيت غرينتش).