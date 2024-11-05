مبابي يقود هجوم ريال مدريد لمواجهة ميلان بدوري الأبطال

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، التشكيل الذي سيخوض مواجهة إيه سي ميلان الإيطالي مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره ميلان على ملعب سانتياجو برنابيو، في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

وجاء تشكيل ريال مدريد لمواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: أندريه لونين.

الدفاع: لوكاس فاسكيز- إيدير ميليتاو- أنطونيو روديجر- فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي- لوكا مودريتش- أوريلين تشواميني.

الهجوم: جود بيلينجهام- فينيسيوس جونيور- كيليان مبابي.