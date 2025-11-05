إندونيسيا والولايات المتحدة وفيتنام تجري تدريبات مشتركة للأمن البحري

أقامت وكالة الأمن البحري الإندونيسية (باكامالا) شراكة مع عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة وفيتنام، بغرض تنظيم برنامج تدريبي على عمليات الزيارة والصعود على متن السفن والتفتيش والمصادرة، في مركز التدريب البحري التابع للوكالة في باتام بجزر رياو.

وأفادت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، بأن وكالة الأمن البحري الإندونيسية، أوضحت في بيان صحفي رسمي صدر في جاكرتا اليوم الأربعاء، أن التدريبات تهدف إلى تعزيز قدرات أفراد خفر السواحل المشاركين، بالإضافة إلى توطيد العلاقات الثنائية بين الدول المشاركة.

ومن جانبه، قال الكولونيل أجوس سريانتو، رئيس قاعدة وكالة الأمن البحري في باتام، إن "البرنامج يحظى أيضا بدعم مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية".

وأضاف سريانتو، أنه من المتوقع أن تساهم هذه التدريبات في تحسين المهارات الفردية وتعزيز التعاون بين قوات خفر السواحل الإقليمية، في مجال الحفاظ على الأمن البحري.