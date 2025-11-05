رئيس القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي يوجه عمال شركة مياه المنيا بالالتزام بأعلى درجات الجودة

التقى المهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بعدد من قيادات الشركة والعاملين بها؛ لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات ومحطات المياه، والاطمئنان على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد المهندس أحمد جابر، خلال اللقاء ضرورة الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، حفاظًا على سلامة جميع العاملين، وتطبيق الإجراءات الوقائية أثناء تنفيذ الأعمال الميدانية والصيانة اليومية، مشددًا على أن سلامة العاملين تأتي في مقدمة أولويات الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وشدد رئيس القابضة، على أهمية تحصيل مستحقات الشركة المالية لضمان استدامة تقديم الخدمة، مع تفعيل دور إدارات الخلسة في رصد ومواجهة التعديات وسرقات المياه التي تؤثر على حقوق المواطنين وتؤدي إلى إهدار الموارد، مؤكدًا أن الحفاظ على كل نقطة مياه مسؤولية جماعية.

كما أكد أهمية توعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من خلال حملات التوعية الميدانية والإعلام، تماشيًا مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ووجّه بضرورة رقمنة الخدمات وتفعيل التحول الرقمي في جميع المجالات، خاصة خدمات العملاء والتحصيل ومتابعة التشغيل، بما يضمن الدقة والشفافية وسرعة الاستجابة.

كما وجّه بضرورة مراجعة إجراءات التعاقد والمشتريات على أن تتم وفقًا لضوابط الطرح والمناقصات العامة، تعزيزًا لمعايير الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات الإدارية والمالية.

وأكد رئيس القابضة، أهمية التدريب وتطوير وبناء قدرات العاملين باعتبارهم الثروة البشرية الأولى لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتحقيق التطوير والتحول المؤسسي المنشود.

وشدد على أن تلبية طلبات المواطنين وسرعة الاستجابة لشكواهم تمثل أحد المحاور الرئيسية التي تسعى الشركة لتحقيقها من خلال منظومة الخط الساخن (125)، ومراكز خدمة العملاء المنتشرة بجميع أنحاء المحافظة، لضمان التواصل الفعّال مع المواطنين وتقديم الخدمة بأعلى معايير الجودة.

وفي ختام اللقاء، أشاد المهندس أحمد جابر بجهود العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مؤكدًا أن نسب الإنجاز الحالية تعكس التزام العاملين بروح الفريق والانتماء، داعيًا الجميع إلى مواصلة العطاء وتحقيق الريادة في خدمة المواطن المصري.