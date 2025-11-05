مياه الأقصر تناقش تعظيم الاستفادة من موارد الشركة واستثمار أصولها المتاحة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للجنة الدائمة للاستثمار، برئاسة اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالشركة، ضمن جهودها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وشارك في الاجتماع، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور إبراهيم رمضان، مدير فرع هيئة تنمية الصعيد، فيما تم خلال الجلسة مناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تستهدف تحقيق الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي المعالجة بما يحافظ على البيئة، بجانب تعزيز الاستدامة المالية للشركة من خلال استثمار الأصول غير المستغلة.

وتطرق الحضور، إلى آليات التوسع في استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري وتوسيع المساحات الخضراء، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو زراعة الأراضي الصحراوية، ومكافحة التصحر، وتحسين المناخ.

كما ناقشت اللجنة استغلال المساحات المتاحة بالغابات الشجرية في مشروعات استثمارية تساهم في زيادة الإيرادات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، حرص الشركة على تعظيم الاستفادة من مواردها واستثمار الأصول المتاحة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة في محافظة الأقصر.